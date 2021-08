Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Bonnenbroich-Geneicken

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 25. August, in ein Reihenhaus an der Merowingerstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sie sich Zugang zum Haus durch ein Küchenfenster. Dabei beschädigten die Täter die Fensterscheibe. Anschließend durchsuchten sie im Obergeschoss zwei Zimmer und entwendeten dabei unter anderem Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (jl)

