Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Waldhausen: Einbruch in neue Seniorenresidenz

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 24. August, in ein neugebautes Seniorenheim an der Roermonder Straße im Stadtteil Waldhausen eingebrochen und haben Elektrogeräte daraus entwendet.

Zwischen 17.30 Uhr und 7 Uhr stemmten sie eine Seitentür auf und gelangten so in das Gebäude. Bei diesem handelt es sich um einen fast fertiggestellten Neubau. Die Seniorenresidenz wird noch nicht bewohnt.

Die Einbrecher nahmen einen Fernseher mit. Weitere Gegenstände stellten sie sich zum Transport bereit, beließen sie dann aber doch am Ort. Ein Täter könnte sich dabei eine Verletzung zugezogen haben, denn die Polizei fand im Objekt eine Blutspur.

Die Polizei bittet Zeugen, die im betreffenden Zeitraum etwas Verdächtiges mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell