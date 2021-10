Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verteilerkästen mutwillig beschädigt

Plettenberg (ots)

Ein Zeuge meldete am Mittwochnachmittag einen beschädigten Verteilerkasten im Buchenweg. Der oder die unbekannte Täter brachen das Gehäuse vom Sockel ab und richteten einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Betrag an.

Im Rahmen des Einsatzes stellten die eingesetzten Beamten in unmittelbarer Nähe einen weiteren beschädigten Verteilerkasten in der Straße Zum Lohwäldchen fest. Auch dieser war im unteren Bereich beschädigt. Die Schadenshöhe liegt ebenfalls im mittleren dreistelligen Bereich. An beiden Kästen kann aufgrund der Lage und der Beschädigungen eine Verkehrsunfallflucht ausgeschlossen werden. (schl)

