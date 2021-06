Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fulda - Sperrung B 27

Fulda (ots)

Die Vollsperrung der B 27 in Fulda zwischen den Abfahrten Kaiserwiese und Künzeller Straße ist teilweise aufgehoben. In Fahrtrichtung Nord (Künzeller Straße) ist sie für den Verkehr freigegeben. In Fahrtrichtung Süd (Bronnzeller Kreisel) dauert die Sperrung vermutlich noch eine Stunde (ca. 21.30 Uhr) an.

