Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Ferienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain/Herchenhain - Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (04.06.) in ein Ferienhaus in der Hartmannshainer Straße ein. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Haus und stahlen Bargeld in dreistelliger Höhe. Danach flüchteten die Einbrecher unbemerkt und unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

