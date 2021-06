Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

1. FD:

Auffahrunfall

Fulda - Am Montag (07.06.) kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige aus Freiensteinau befuhr mit ihrem Ford-Fiesta den rechten Fahrstreifen der Dalbergstraße in Fahrtrichtung Rangstraße. Als diese verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies ein dahinterfahrender 44-jähriger aus Fulda zu spät und fuhr mit seinem vierrädrigen Leichtfahrzeug dem Ford-Fiesta auf. Die 21-jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Unfall - Zwei Verletzte

Fulda - Am Montag (07.06.) kam es gegen 7:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 54-jähriger Mazda-Fahrer aus Fulda befuhr die Petersberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend. An der Kreuzung Petersberger Straße / Baugulfstraße ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein, um in die Baugulfstraße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er einen entgegenkommenden 15-jährigen Motorroller-Fahrer aus Petersberg, welcher den rechtsseitigen Fahrradschutzstreifen der Petersberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Es kam zu Kollision bei dem der 15-Jährige schwer sowie der 54-jährige leichtverletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro.

Unfall mit einer schwerverletzten Person

Fulda - Am Montag (07.06.) kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Ein 63-jähriger LKW-Fahrer aus Gersfeld befuhr die K112 von Großenlüder-Müs kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. An der Einmündung zur L3141 wollte er nach links abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Bad Salzschlirf die L3141 von Eichenau kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. Der LKW-Fahrer übersah beim Abbiegevorgang den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Leichtkraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 58-jährige musste schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

2. HEF:

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kirchheim - Am Montag (07.06.) war ein Sattelzug auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage in der Hauptstraße geparkt. Gegen 16:45 Uhr bemerkte der 46-jährige Fahrer, der bis zu dem Zeitpunkt in seiner Kabine schlief, einen Anstoß. Vermutlich durch einen vorbeifahrenden LKW oder Sattelzug. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und konnte auch durch den Fahrer des beschädigten Sattelzugs nicht mehr gesehen werden. An der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Abbiegeunfall

Bad Hersfeld - Am Montag (07.06.), gegen 07:40 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Straße "Am Frauenberg" und wollte nach links in die Meisebacher Straße abbiegen. Die Frau übersah im Kreuzungsbereich einen vorfahrsberechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro.

Unfall - E-Roller beteiligt

Bad Hersfeld - Am Montag (07.06.), gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 39-jährige Seat-Fahrerin den Parkplatz in der Straße "Am Schwimmbad". An einer Einmündung übersah die Frau einen 11-jährigen Jungen auf einem E-Roller und es kam zum Unfall. Der Junge verletzte sich dabei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Verkehrsunfall - Sachschaden

Wildeck-Richelsdorf- Am Montag (07.06.), gegen 9.10 Uhr, fuhr ein Wildecker Pkw-Fahrer mit seinem Fiat rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in die Schildhofstraße ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Sprinter-Fahrer aus dem Werra-Suhl-Tal. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Gesamtschaden circa 7.000 Euro.

3. VB:

Mit Mountainbike gestürzt

Schotten - Am Donnerstag (03.06.), gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 35-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Mountainbike den Schotterweg vom Hoherodskopf herkommend in Richtung Hochwaldhausen. In Höhe der "Flößerschneise" verlor die 35-Jährige die Kontrolle über ihr Mountainbike und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Mountainbike entstand geringer Sachschaden.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten - Am Sonntag (06.06.), in der Zeit von 2 Uhr bis 3 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer mit seinem Kraftrad der Marke Hyosung die Kreisstraße von Rainrod herkommend in Richtung Eichelsachsen. Auf der abschüssigen Straße, im Bereich einer Rechtskurve, geriet der 51-jährige mit seinem Kraftrad nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Dabei verlor der 51-jährige den Halt und stürzte. Er wurde jedoch erst am Nachmittag im Straßengraben liegend gefunden. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Kraftrad entstand Sachschaden von 500 Euro.

Mit Pedelec gestürzt

Freiensteinau - Am Sonntag (06.06.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 54-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec die Birsteiner Straße. In Höhe der Hausnummer 3 stieß sie mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein. Durch den Aufprall verlor die 54-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Am Pedelec entstand kein Sachschaden.

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein - Am Sonntag (06.06.), gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai die Bundesstraße von Altenschlirf kommend in Richtung Herbstein. Kurz vor der Einmündung zur Landesstraße nach Ilbeshausen / Hochwaldhausen, verlor er, im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen Leipfosten und prallte gegen die Betoneinfassung an der dortigen Böschung. Bei dem Unfall verletzte sich der 25-Jährige leicht. Da der 25-Jährige nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Am Montag (07.06), gegen 7:00 Uhr, parkte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer seinen Opel Corsa in der Spessartstraße in Höhe der Hausnummer 13 auf einer Parkfläche. Als er gegen 11 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der linken Fahrzeugseite im Heckbereich beschädigt war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug zu dicht an dem Corsa vorbeigefahren und hatte diesen dabei touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

