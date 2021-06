Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Weidezaungerät - Einbruch in Firmengebäude - Wohnungseinbruch-Täterhinweis -

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Weidezaungerät

Freiensteinau - Zwischen Samstag (05.06.) und Sonntag (06.06.) stahlen Unbekannte von einer Weide an der K 257, zwischen Radmühl und Rebsdorf, ein Weidezaungerät im Wert von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Herbstein - In der Nacht auf Dienstag (08.06.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Hessenstraße ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie stahlen einen Laptop und eine braune Geldkassette mit Bargeld in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch - Täterhinweis

Lauterbach - Zwischen Montagmittag (31.05.) und Mittwochmittag (02.06.) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "In der Bußecke" ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen einen Waffenschrank (140cm x 40cm x 40cm) mit drei Jagdwaffen, mehrere Schuss Munition und zwei wertvolle Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Alsfeld ergaben, dass der große und schwere Waffenschrank vermutlich über den Vorgarten des Grundstücks getragen und in ein entsprechend geeignetes Fahrzeug verladen wurde. Zeugen hatten mehrere Tage vor dem Einbruch drei Personen im Bereich des Hauses beobachtet, die sich auffällig verhielten und das betroffene Wohnhaus offensichtlich auskundschafteten. Diese können wie folgt beschrieben werden: Person 1: weiblich, circa 165cm groß, lange braune Haare, schlank, heller Hauttyp, dunkel gekleidet Person 2: weiblich, circa 165cm groß, kurze braune Haare, schlank, heller Hauttyp, dunkel gekleidet Person 3: männlich, circa 175cm groß, dunkel gekleidet, heller Hauttyp, schlank Alle drei Personen seien um die 20-25 Jahre alt gewesen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell