Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Fahrraddiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra - In der Nacht auf Dienstag (08.06.), gegen 3:30 Uhr, versuchte ein Unbekannter in der Bahnhofstraße ein mit einem Kabelschloss gesichertes Pedelec zu stehlen. Das Zweirad der Marke Kalkhoff stand bei einem Fahrradständer im Bereich einer Unterführung. Eine Zeugin beobachtete die Tat und drohte damit die Polizei zu verständigen. Daraufhin flüchtete der nicht näher beschriebene Täter ohne Diebesgut. Es entstand 20 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell