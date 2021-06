Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall von Lkw auf der B27

Fulda (ots)

Fulda - Nach einem Unfall auf B27 im Bereich der AS Kaiserwiesen kommt es aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen 15:45 Uhr fuhr ein Lkw aus bislang unbekannter Ursache in eine dortige Leitplanke. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 61-jährige Fahrer durch den Unfall leicht verletzt.

Aktuell ist die B27 zwischen der AS Künzeller Straße und der AS Bronnzeller Straße in Fahrtrichtung Eichenzell voll gesperrt.

Es wird nachberichet.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell