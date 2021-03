Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-St. Jürgen Versammlungsgeschehen am 19.03.2021 in Lübeck

Lübeck (ots)

Am Freitag (19.03.2021) nahmen mehrere hundert Personen der Bewegung Fridays for Future an einem bei der Versammlungsbehörde der Hansestadt Lübeck angemeldeten Fahrradkorso teil. Positives Fazit der Polizei: Der Aufzug durch die Innenstadt und den Großraum St. Jürgen verlief ohne besondere Vorkommnisse, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten sich an sämtliche Auflagen und die geplante Route.

In der Spitze waren es circa 450 Radfahrerinnen und Radfahrer, die an der Versammlung in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13:15 Uhr teilnahmen. Einsatzkräfte der Polizei und Mitarbeiter der Lübecker Versammlungsbehörde begleiteten den Aufzug. Während des Fahrradkorsos kam es punktuell zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen, lange Staus und Störungen blieben aus.

