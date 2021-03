POL-HL: OH-Bosau-Böckenbergskamp Redder / Müllablagerung

Polizeidirektion Lübeck

Müllablagerung

Lübeck (ots)

Die Polizeistation Hutzfeld ermittelt hinsichtlich einer illegalen Müllablagerung im Bereich der Gemeindestraße Böckenbergskamp zwischen Löja und dem Bicheler Berg. Am gestrigen Donnerstag (18.03.) erhielten die Beamten den Hinweis, dass Doppelstegplatten, Kunststoffrinnen, Fallrohre und dazugehöriges Befestigungsmaterial unberechtigt abgelagert wurden. Zudem fanden die Polizisten in einem Müllsack Verpackungsreste einer neuen Dacheindeckung und Zuschnittreste von verzinktem Blech. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann wird gebeten, die Polizeistation Hutzfeld unter der Rufnummer 04527-510 oder per Mail an Hutzfeld.PST@polizei.landsh.de zu informieren.

