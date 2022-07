Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Fahranfänger positiv auf Drogenkonsum getestet

Bonn (ots)

Am Mittwochnachmittag (20.07.2022) gegen 16:15 Uhr kontrollierte ein Streifenteam der Bonner City-Wache bei einer Verkehrskontrolle in der Immenburgstraße einen 18-jährigen VW-Fahrer. Vor Ort ergaben sich im Gespräch mit dem Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig bei ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Diese wurde dem 18-jährigen Fahranfänger schließlich von einer Ärztin auf der City-Wache entnommen. Außerdem stellten die Beamten am VW Golf des 18-Jährigen Veränderungen fest, die nicht in der Zulassungsbescheinigung vermerkt waren und möglicherweise zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Nach der Blutentnahme untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

