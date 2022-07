Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 11. Juli 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Polizei kontrolliert "Schrottsammler"

Am Montag, 11.07.2022, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 10:00 Uhr, kontrollierte die Polizei an zwei Kontrollstellen in Salzgitter Bad und Salzgitter Gebhardshagen fünf Kraftfahrzeuge, die dem Phänomen "Schrottsammler" zuzurechnen sind. Insgesamt konnten 40 typische Verstöße, so z. B. das Nichtanbringen von Warntafel, fehlende Arbeitszeitnachweise, fehlende Reisegewerbekarten, fehlende Sammelerlaubnisse /-anzeigen sowie das Verbauen von Lautsprechern / Klingeln, aber auch Verstöße wegen des Transportes von Elektroschrott ohne Erlaubnis festgestellt werden. Hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Wegen weiterer Verstöße gegen das Kraftfahrsteuergesetz und gegen die Gewerbeordnung wurden zudem entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einem Kraftfahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, weil hier der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel besteht. Es wurde ebenfalls ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei zwei offensichtlich Fahrzeugen bestand zudem der offensichtliche Verdacht einer Überladung, was sich nach dem Wiegen auch bestätigte. Diese Fahrzeuge mussten nach dem Wiegen noch an Ort und Stelle entladen werden. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

