Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 11.07.2022:

Peine (ots)

Einsätze rund um Schützenfeste beschäftigen die Polizei

Am vergangenen Wochenende fanden in mehreren Ortschaften im Landkreis Peine Schützenfeste statt. Obwohl die allermeisten Feste gänzlich ohne Einsatz der Polizei stattfanden, ergaben sich doch einige Situationen, in denen polizeiliches Einschreiten nötig war. Auf dem Schützenfest in Hohenhameln sind in der Nacht zum 10.07. gegen 02:20 Uhr zwei Männer aneinandergeraten. Der Streit zwischen den beiden 28-jährigen eskalierte nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung soweit, dass einer der beiden mit Gesichtsverletzungen medizinisch behandelt werden musste.

Auf dem Schützenfest in Adenstedt versetzte ein 21-jähriger Mann dem 57-jährigen Betreiber eines Imbisswagens einen Kopfstoß, der Vorfall ereignete sich am ebenfalls am 10.07. gegen 01:00 Uhr. Der jüngere hatte zuvor gemeinsam mit einem 33-jährigen gegen den Imbisswagen geschlagen. Als der Eigentümer ihn daraufhin zur Rede stellte, ist er sofort verbal und kurz darauf handgreiflich angegangen worden. Die jüngeren Männer erhielten einen Platzverweis für das restliche Schützenfest.

Bereits am Abend des 09.07. stellte ein 18.jähriger Besucher des Schützenfestes in Abbensen fest, dass sein Smartphone gestohlen worden ist. Gegen 22:30 Uhr bemerkte der junge Mann, dass sein in einer Außentasche der Jacke getragenes Smartphone entwendet worden ist.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell