Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 10.07.2022

Peine (ots)

Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Peine in Groß Ilsede in der Eichstraße einen ihnen entgegenkommenden Opel Corsa. Der PKW fiel den Beamten aufgrund der nicht eingeschalteten Beleuchtung auf. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,37 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer. Er muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell