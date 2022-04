POL-KA: (KA) Karlsruhe-Hagsfeld - Autofahrer bricht nach Unfall zusammen und verstirbt

Karlsruhe (ots) - Mit unbekleidetem Unterkörper war am Mittwoch um 10.50 Uhr ein Fahrgast in einer Straßenbahn in Bretten-Gölshausen unterwegs. Beim Wechseln der Fahrerkabine an der Endhaltestelle der Linie S4 stieß die Lokführerin auf einen Mann, der scheinbar ohne Hose in der Straßenbahn saß und ein aufgeschlagenes Erotikmagazin vor sich liegen hatte. Zu ...

mehr