Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerverletzter Motorradfahrer

Dattenberg (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Bad Honnef die Bornbergstraße in Dattenberg, kam nach links über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

