Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmesseung

Rheinbreitbach (ots)

Am Donnerstagmorgen führten die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz eine Geschwindigkeitsmessung im Rolandsecker Weg in Rheinbreitbach durch. Von insgesamt 257 Fahrzeugen waren 21 zu schnell unterwegs. Die Verstöße werden in den nächsten Woche von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet.

