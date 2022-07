Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09. Juli 2022 :

Wolfenbüttel (ots)

Dreiste Diebe stehlen hochwertige Partyspot-Lampen

Tatort : Wolfenbüttel, Am Exer

Tatzeit : Samstag, 09.07.2022, 01.50 Uhr

Am frühen Samstagmorgen fielen einer Streifenbesatzung zwei junge Männer (23 und 22 Jahre) auf, welche sich auf dem Exer-Gelände in Wolfenbüttel aufhielten. Aufgrund ihrer auffälligen Verhaltensweise bekamen die Beamten schnell den Eindruck, dass die beiden Wolfenbütteler etwas zu verbergen hatten. Eine genauere Inaugenscheinnahme brachte schließlich den polizeilichen Erfolg. Einer der beiden Überprüften versteckte hinter seinem Rücken eine Lampe, bei welcher es sich um einen sogenannten Partyspot handelte. In unmittelbarer Nähe entdeckten die Beamten eine weitere Partyspot-Lampe. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Strahler zuvor auf einer Feier entwendet worden waren. Dabei wurde festgestellt, dass noch eine weitere Lampe fehlen würde, welche bislang noch nicht wieder aufgefunden werden konnte. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Diebe stehlen Tretroller

Tatort : Wolfenbüttel, Lange Straße, Stadtbad Okeraue Tatzeit : Freitag, 08.07.2022, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr

Besonders traurig dürfte ein 12-jähriges Kind nach dem Diebstahl seines Tretrollers sein. Der Junge stellte sein Fortbewegungsmittel auf dem Vorplatz des Stadtbades Okeraue ab. Dabei sicherte der Knabe seinen Roller mit einem Schloss gegen Diebstahl. Als er sich nach seinem Schwimmbadbesuch wieder zum Abstellort begab, stellte er die Entwendung seines Rollers fest. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Radfahrer beschädigt geparkten PKW und flüchtet

Unfallort : Wolfenbüttel, Ferdinandstraße Unfallzeit : Freitag, 08.07.2022, 22.10 Uhr

Die Wolfenbütteler Polizei sucht einen Fahrradfahrer, welcher am gestrigen Freitag in der Ferdinandstraße gegen einen geparkten PKW gefahren ist. Obwohl der abgestellte Hyundai dabei erheblich beschädigt wurde, setzte der Zweiradfahrer einfach seine Fahrt fort. Die Höhe des Fahrzeugschadens wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell