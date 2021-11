Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto prallte gegen Baum - Fahrerin verletzt

Lübz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Lübz und Werder ist am Mittwochnachmittag eine 78-jährige Frau verletzt worden. Die Fahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Straßenbaum. In weiterer Folge wurde das Auto über die Fahrbahn geschleudert und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben zum Stehen. Die verletzte deutsche Autofahrerin, die ansprechbar war, ist anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. An ihrem PKW, der später abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden.

