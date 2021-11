Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: mehrere Sätze Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag trieben noch unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen ihr Unwesen. Die Diebe stahlen vermutlich bis zu sieben Sätze Kompletträder, die auf dem Gelände gelagert wurden. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 1.000 Euro je Radsatz belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell