Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: 149 Fahrzeuge innerhalb von sechs Stunden kontrolliert

Ludwigsburg (ots)

Am Montag führte das Polizeipräsidium Ludwigsburg gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Einsatz, der Bundespolizei, dem Hauptzollamt Stuttgart sowie der Steuerfahndung zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr eine Kontrollaktion im Bereich der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald durch. Innerhalb des Kontrollzeitraums wurden 149 Fahrzeuge, davon 107 PKW und 42 LKW, 207 Personen und 476 Dokumente überprüft. Vier Personen müssen mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Drei werden verdächtigt, sich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter das Steuer ihres Fahrzeugs gesetzt zu haben. In vier Fahrzeugen, die durchsucht worden waren, entdeckten die eingesetzten Beamten darüber hinaus verschiedene Drogen. Diese wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. In 13 Fällen mussten die Polizisten wegen unsachgemäßer Ladungssicherung bzw. Überladung eingreifen. Bei mehreren Fahrzeugen wurde ein schlechter technischer Zustand bemängelt. Insgesamt neun Fahrzeuglenkern wurden aufgrund dieser Umstände die Weiterfahrt untersagt. Sie durften ihre Fahrt erst fortsetzen, nachdem sie die Ladung entsprechend gesichert bzw. umgeladen hatten oder das Fahrzeug letztlich mängelfrei war.

