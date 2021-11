Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag zwischen 14:35 Uhr und 20:45 Uhr über ein Küchenfenster in ein Wohnhaus in der Sonnenhalde in Neckarweihingen ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Schmuck im Wert und Bargeld von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141 29920-0, entgegen.

