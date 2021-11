Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Am helllichten Tag in Wohnung eingebrochen

Ludwigsburg (ots)

Indem sie eine Fensterscheibe einwarfen, gelangten unbekannte Täter am Montag zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr in eine Einliegerwohnung in der Dresdener Straße in Weil im Schönbuch. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und machten sich anschließend, vermutlich ohne Diebesgut gemacht zu haben, wieder aus dem Staub. Der Sachschaden am Fenster beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13 2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell