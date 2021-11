Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Einbruch in Gemeindehaus

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der zwischen Sonntag 23.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr in das Gemeindehaus der Evangelischen Kirche in der Pfarrstraße in Neckarweihingen einbrach. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen entwendete der Einbrecher nichts. Der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141 29920-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell