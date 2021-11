Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag schlugen noch unbekannte Einbrecher in der Reichenberger Straße im Ludwigsburger Osten zu. Zwischen 16.10 Uhr und 18.00 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster des Wintergartens, das sie aufhebelten, Zugang ins Innere des Hauses, das sie anschließend durchwühlte. Ob ihnen hierbei Diebesgut in die Hände fiel, steht derzeit noch nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell