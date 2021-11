Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Betrunkener randaliert in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 17:10 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein Mann in einer Gaststätte in Tamm randaliert hatte. Der 39-Jährige verwüstete nahezu die gesamte Gaststätte indem er Tische und Stühle durch das Lokal warf und auch die Kaffeemaschine und weiteres Inventar beschädigte. Als der Eigentümer den Randalierenden des Lokales verweisen wollte, soll ihm der Tatverdächtige mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Auch gegenüber Polizeibeamten, die den aggressiven und deutlich alkoholisierten 39-Jährigen mit einer Handschließe fesseln wollten, setzte er sich zur Wehr und versuchte zudem, einen der eingesetzten Polizisten zu bespucken. Er wurde letztlich in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen gebracht, wo er auf richterliche Anordnung die Nacht bis zu seiner Ausnüchterung verbringen musste. Ein Atemalkoholtest hatte ein Ergebnis von etwa 2,6 Promille ergeben.

