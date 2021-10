Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Migration aus Belarus über Polen nach Sachsen

Pirna, Ludwigsdorf, Ebersbach (ots)

Die Bundespolizei stellt seit Anfang Oktober weiterhin unerlaubt eingereiste oder geschleuste Personen im Bereich der sächsisch - polnischen Grenze fest. Die Personen sind ohne erforderliches Visum nach Deutschland eingereist oder wurden eingeschleust.

Vom 1. - 25. Oktober 2021 wurden in diesem Zusammenhang insgesamt 1.270 Personen in Gewahrsam genommen und nach Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen an die zuständigen Landeserstaufnahmeeinrichtungen übergeben.

Diese aktuelle Migrationslage mit weiter steigenden Feststellungszahlen ist für die Bundespolizei in Mitteldeutschland damit weiterhin ein Brennpunkt in der grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung.

Hinweis:

Die genannte Zahl aufgegriffener Personen bezieht sich ausschließlich auf den örtlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Pirna an der deutsch-polnischen Grenze in Sachsen.

Überregionale Zahlen mit Blick auf die gesamte deutsch-polnische Grenze können der Pressemitteilung des Bundespolizeipräsidiums Potsdam vom 25. Oktober 2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/73990/5055298 entnommen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell