Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Beschädigungen am Bahnhof Bischofswerda

Bischofswerda (ots)

Erneut wurde der Bahnhof Bischofswerda zum Ziel von Vandalen.

So entdeckten Bundespolizisten bei einer Streife am 24. Oktober 2021 gegen 23:00 Uhr, dass bislang unbekannt Täter eine digitale Informationstafel am Bahnsteig 1 zerstört und im Bereich der Unterführung zum Bahnsteig 2/3 mehrere Graffiti angebracht haben.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell