Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Auf Vorausfahrenden aufgefahren

Glimpflich endete am Mittwoch ein Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Warthausen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 17.30 Uhr eine Autofahrerin in der Ulmer Straße in Richtung Biberach unterwegs. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße stockte der Verkehr. Dies erkannte eine 21-jährige VW-Fahrerin zu spät. Trotz eingeleiteter Vollbremsung fuhr sie auf den BMW einer 19-Jährigen auf. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

++++ 2114076

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell