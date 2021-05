Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210517.8 Itzehoe: Ergänzung zu 210517.7: Mit beinahe zwei Promille am Steuer

Itzehoe (ots)

Nachdem ein 48-Jähriger am Freitag in Itzehoe mit 1,84 Promille am Steuer aufgefallen ist, sucht die Polizei neben dem in der vorangegangenen Meldung genannten Zeugen weitere Verkehrsteilnehmer, die der Beschuldigte durch seine Fahrweise bedrängt oder gefährdet hat. Sie sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

