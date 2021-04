Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Buchhandlung - Verkehrsunfall

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Buchhandlung

Fulda - Unbekannte versuchten in der Zeit von Dienstagnachmittag (20.04.) bis Mittwochvormittag (21.04.) in eine Buchhandlung in der Straße "Domdechanei" einzubrechen. Durch mehrfaches überklettern von Steinbalustraden gelangten die unbekannten Täter an ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Objekts. Nachdem die Unbekannten die Scheibe des Fensters eingeschlagen hatten, versuchten sie den inneren Fenstergriff zu öffnen. Da dieser jedoch verschlossen war, verschwanden die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Verkehrsunfall

Edelzell - Bei einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Gespann wurde am Mittwochnachmittag (21.04.) ein 9-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Junge fuhr mit seinem Mountainbike einen Wiesenpfad in der Verlängerung zur Dr.-Mannel-Straße hinunter und wollte im pflanzlich bewachsenen Kreuzungsbereich auf den dortigen Feldweg einbiegen. Hierbei kollidierte der junge Radfahrer mit dem landwirtschaftlichen Anhänger eines 27-Jährigen Fuldaers, welcher die Verlängerung der Friesenstraße befuhr. Der 9-jährige Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Polizeistation Fulda - Felbinger, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell