Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Herfeld - Am Dienstag (20.04.) wurde in der Zeit zwischen circa 11:55 Uhr und 12:05 Uhr auf einem Parkplatz in der Homberger Straße ein weißer, vorwärts eingeparkter Opel Movano durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

