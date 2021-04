Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrerflucht auf Parkplatz - Missglückter Autodiebstahl - Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Zigaretten gestohlen

Fulda (ots)

Fahrerflucht auf Parkplatz

Eichenzell - Eine 51-jährige Frau parkte am Dienstag (20.04.), gegen 11:20 Uhr, ihren grauen VW Passat auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Pappelallee in Rothemann. Als sie gegen 13:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür unterhalb der Scheibe fest. Der Unbekannte floh, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autodiebstahl missglückt

Fulda - Mehrere hundert Euro Sachschaden hinterließen Unbekannte zwischen Montagabend (19.04.) und Dienstagmorgen (20.04.) vor einem Autohaus in der Dr.-Raabe-Straße. Das Fahrzeug, ein schwarzer Audi A3 Sportsback Hybrid, war zum Ladevorgang über Nacht an einer Elektroladesäule abgestellt worden. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeuginnere. Nachdem das Starten des Pkw scheiterte, beschmierten sie das Fahrzeugdach und die Ladesäule mit unbekannter, kreideähnlicher Farbe und entwendeten eine Ladekabeltasche aus dem Kofferraum. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Großenlüder - Ein unbekannter Täter stahl am Donnerstag (25.03.), gegen 16 Uhr, die Geldbörse einer 69-jährigen Frau. Der Langfinger hob daraufhin 1.000 Euro Bargeld in der Bankfiliale in der Straße "Bäckerecke" vom Konto der Geschädigten ab. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Kraftstoffdiebstahl

Bad Salzschlirf - Ein in der Straße "Hohlweg" geparkter Lkw war das Ziel von Kraftstoffdieben. Die Unbekannten bohrten zwischen Donnerstagnachmittag (15.04.) und Montagmorgen (19.04.) das Tankdeckelschloss auf. Die Entnahme des Kraftstoffes gelang allerdings nicht. Am Tankdeckel entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Fulda - Ein unbekannter Täter machte sich im Hinterhof der Von-Schildeck-Straße in Fulda an mehreren Fahrrädern zu schaffen. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchte er zuerst das Kettenschloss eines dort abgestellten Mountainbikes zu knacken. Nachdem der Versuch missglückte, versuchte er ein nahegelegenes Herrenrad zu stehlen. Dabei wurde er von dem Geschädigten beobachtet und angesprochen. Der unbekannte Täter suchte umgehend das Weite und floh ohne Diebesgut in Richtung Künzeller Straße/Florengasse.

Er wird vom Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 1,80 m groß - circa 30 Jahre alt - kurze schwarze Haare - blaue Daunenjacke mit weißen Streifen an der Seite - schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Stangen Zigaretten gestohlen

Fulda - Aus dem Büroraum eines Getränkemarktes in der Heidelsteinstraße in Fulda entwendeten Unbekannte am Dienstag (20.04.), zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, mehrere Stangen Zigaretten im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell