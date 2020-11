Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall in Gifhorn/ Polizei sucht Zeugen

GifhornGifhorn (ots)

Gifhorn, Ackerstraße / Lerchenfeld 11.11.2020, 08.44 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch in der Gifhorner Südstadt ereignet hat.

Eine 16-jährige Gifhornerin fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 8.44 Uhr in der Straße Lerchenfeld und wollte von dort nach links in die Ackerstraße einbiegen. In diesem Moment fuhr ein VW Golf, der auf der Ackerstraße unterwegs war und aus Richtung Alter Postweg kam, in den Einmündungsbereich zum Lerchenfeld ein. Der wartepflichtige Golf erfasste die vorfahrtberechtigte Radfahrerin frontal. Die 16-jährige kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht.

Die Golffahrerin, eine etwa 50-jährige, eher kleinere Frau, fragte die Radfahrerin, ob sie sie zu einem Arzt fahren solle. Dieses wurde von der 16-jährigen jedoch abgelehnt. Es erfolgte kein Personalienaustausch an der Unfallstelle. Beide Beteiligte entfernten sich anschließend vom Ort des Geschehens.

Die Golffahrerin sowie mögliche weitere Zeugen werden nunmehr gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800, zu melden.

