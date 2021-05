Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210517.5 Itzehoe: Zigarettenautomat aufgebrochen

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Itzehoe einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und Tabakwaren und Bargeld daraus entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Sonntagmittag bis zum heutigen Tag, 04.45 Uhr, begaben sich Diebe zu dem an einer Hauswand befestigten Automaten in der Straße Lerchenfeld. Sie brachen das Gerät auf und entnehmen Geld und Zigaretten - lediglich ein 10-Euro-Schein blieb am Tatort zurück. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, ist noch unklar.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell