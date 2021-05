Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210517.4 Meldorf: Geldbörsen-Diebstahl

Meldorf (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch, 12. Mai 2021, hat ein Unbekannter in Meldorf die Kundin eines Supermarktes gänzlich unbemerkt bestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 10.00 Uhr hielt sich die Geschädigte in dem Aldi-Markt am Raiffeisenplatz auf. Ihr Portemonnaie trug sie während des Shoppens in ihrer unverschlossenen Jackentasche. Als die 81-Jährige ihren Einkauf bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse mit rund 30 Euro Bargeld aus ihrer Tasche verschwunden war. Eine verdächtige Person, die für den Diebstahl in Frage kommen könnte, bemerkte die Dame nicht.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell