Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210517.3 Nordhastedt: Brand nach Blitzeinschlag

Nordhastedt (ots)

Nach einem Blitzeinschlag in ein Einfamilienhaus in Nordhastedt am Sonntagnachmittag ist es zu einem Brand des Dachstuhls gekommen. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen.

Um 15.15 Uhr schlug ein Blitz am Schornstein in das Haus in der Straße Oken ein. Zeugen beobachteten das Geschehen, vernahmen einen Knall und entdeckten Flammen am Schornstein. Dank des schnellen Einsatzes mehrerer Freiwilliger Feuerwehren breiteten sich die Flammen nicht auf das übrige Gebäude aus. Zum Zeitpunkt des Ereignisses hielten sich keine Personen in dem Gebäude auf.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell