Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210517.1 Glückstadt: Fahrfehler macht Streife aufmerksam

Glückstadt (ots)

Nachdem ein Autofahrer am Sonntagmorgen in Glückstadt eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren hat, überprüfte eine Streife den Mann. Er stand unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 09.55 Uhr befand sich ein Hamburger Am Markt auf dem Weg zum Bäcker. Er nutzte die Einbahnstraße in falscher Fahrtrichtung, so dass Beamte sich entschlossen, den Fahrzeugführer zu checken. Er legte alle erforderlichen Papiere vor und machte dabei auf die Einsatzkräfte einen auffällig müden Eindruck, seine Pupillen reagierten träge, die Bindehäute waren gerötet. Betäubungsmittel, so der Mann, habe er zuletzt vor Jahren konsumiert. Ein Drogenvortest verlief allerdings positiv auf THC, so dass sich der 35-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Der Hanseat wird sich nun wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

Merle Neufeld

