Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210514.7 Süderau: Brand eines Einfamilienhauses

Süderau (ots)

Am Mittwochvormittag ist es in Süderau zu einem Brand eines Einfamilienhauses aus unklarer Ursache gekommen. Die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 10.40 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Gartenstraße aus. Dort war ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Flammen zerstörten trotz des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren aus Süderau, Steinburg, Glückstadt und Krempe das Obergeschoss und den Spitzboden zu einem Großteil. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 250.000 Euro belaufen.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich vier Personen in dem Objekt. Eine von ihnen, ein 53-Jähriger, kam mit einer leichten Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Einen Hund retteten die Bewohner aus dem Gebäude, zwei Katzen sind in den Flammen vermutlich ums Leben gekommen.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Merle Neufeld

