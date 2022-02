Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht... Unfallhergang nicht geklärt....

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, kam es auf der BAB 6 in Richtung Saarbrücken, zu einem ungewollten Kontakt zwischen einem 40-Tonnen Sattelzug und einem SMART. Beide Fahrzeugführer machen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Demnach soll die 58-jährige SMART-Fahrerin, ohne auf den fließenden Verkehr geachtet zu haben, an der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost aufgefahren sein und den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug seitlich gestreift haben. Die SMART-Fahrerin hingegen gibt an, dass sie sich bereits auf dem rechten Fahrstreifen befand, als der 47-jährige Fahrer des Sattelzuges vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte und sie dabei seitlich touchierte. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell