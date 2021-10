Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1434) Einbruch in Tabakgeschäft - Zeugen gesucht

Neustadt/Aisch (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag (16.10.2021) bis Montag (18.10.2021) in Neustadt an der Aisch (Lkr. Neustadt a.d.Aisch - Bad Windsheim) in einen Tabakladen ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag 15:30 Uhr bis Montagmorgen 07:30 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt in den Verkaufsraum in der Wilhelmstraße. Dort entwendeten sie Tabakwaren, Tabakzubehör und Bargeld im Wert von circa 50.000 Euro. Es entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Mirjam Werner

