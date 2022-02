Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Einkaufswagen Schaden verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Mainzer Straße stellte ein Kunde seinen PKW am Montagmorgen ab und ging einkaufen. Als der Mann wieder an seinen Wagen zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an seinem linken, hinteren Kotflügel fest. Der Verursacher des Schadens streifte offenbar mit einem Einkaufswagen den geparkten grauen Audi und kümmerte sich nicht weiter um den Schaden. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen in der Zeit zwischen 09:20 Uhr und 09:45 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2150 zu melden.

