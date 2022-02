Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufgrund spiegelglatter Fahrbahn überschlagen

Bild-Infos

Download

Gemarkung Langwieden (ots)

Am frühen Dienstagmorgen verliert eine Fahrerin eines Mini auf der L465 in der Gemarkung Langwieden auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kommt in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Fahrzeug im abschüssigen Straßengraben überschlägt und schließlich zum Stehen kommt. Die Fahrzeugführerin wird nach derzeitigem Stand leicht verletzt und wird durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das verunfallte Fahrzeug muss durch einen Kran geborgen werden.|pilan-wi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell