Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kanaldeckel ausgehoben

Winnweiler (ots)

Am Samstagmorgen werden durch Verkehrsteilnehmer mehrere ausgehobene Kanaldeckel in Winnweiler festgestellt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden entlang der Straße An den Hopfengärten sowie der Schloß- und Kirchstraße durch unbekannte Täter insgesamt drei Gitterabdeckungen des Straßenablaufs entfernt und in die angrenzenden Büsche geworfen. Weiterhin wurde durch die Vandalen ein Absperrpfosten aus der Verankerung gerissen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell