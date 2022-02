Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Winnweiler (ots)

Am frühen Freitagmittag wird eine Treppe in der Schulstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Wie die Polizei vor Ort feststellten musste, stieß der flüchtige PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen die unterste Stufe der Steintreppe, wodurch diese stark beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich dieser, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

