POL-KA: (KA) Karlsbad-Langensteinbach - Hoher Sachschaden nach Kellerbrand in einer Gaststätte

Mehrere hunderttausend Euro Sachschaden entstanden am Donnerstagmorgen bei einem Brand im Kellerraum einer Gaststätte in der Benzstraße in Karlsbad-Langensteinbach. Das Feuer ist aus noch nicht geklärter Ursache ausgebrochen und war gegen 09.00 Uhr von Passanten entdeckt worden. Nach ersten Feststellungen könnte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät ursächlich gewesen sein. Wegen starker Rauchbildung wurde der gesamte Gebäudekomplex, darunter Wohnungen und Geschäfte, vorsorglich evakuiert. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Karlsbad konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen, sodass die Anwohner bis gegen 10.00 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand, vorsorglich war ein Team von Rettungskräften vor Ort.

