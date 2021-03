Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Schlägerei an der Zollstraße - Mordkommission ermittelt

Neuss (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei im Rhein-Kreis Neuss:

Nach vorangegangenen Streitigkeiten am Vortag, kam es in der Nacht zu Mittwoch (17.03.), gegen 02:40 Uhr, erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Neusser Innenstadt (Zollstraße). Im Zuge dessen soll ein 30-jähriger Mann körperlich angegangen, von mindestens einem Täter auch getreten worden sein.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach den zwischenzeitlich Flüchtigen, nahm die Polizei drei Tatverdächtige im Alter zwischen 30 und 39 Jahren an der Promenadenstraße fest.

Ihr Opfer erlitt schwere Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus notwendig machten, jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlich sind. Auch einer der mutmaßlichen Angreifer verletzte sich und musste behandelt werden. Er sowie seine zwei festgenommenen Mittäter waren nach vorläufigen Ergebnissen durchgeführter Atemalkoholtests deutlich alkoholisiert, weshalb die Polizei Blutprobenentnahmen durch einen Arzt veranlasste.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bewertet die Tat derzeit hinsichtlich eines Täters als versuchtes Tötungsdelikt, im Übrigen als Gefährliche Körperverletzung, und richtete eine Mordkommission unter Leitung der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss ein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell