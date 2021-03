Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verlorenes Kennzeichen überführt Unfallflüchtige

Grevenbroich-Neukirchen (ots)

Am Montagmorgen (15.03.), gegen 06:20 Uhr, hörten Zeugen einen lauten Knall an der Hülchrather Straße und stellten mehrere herausgebrochene Bordsteine und einen umgeknickten Baum fest. Die Unfallstelle erstreckte sich über circa 20 Meter. Die Unfallverursacherin befand sich nicht mehr vor Ort. Die Polizei konnte sie allerdings schnell ermitteln, da am Unfallort blaue Lacksplitter und ein Kennzeichen aufgefunden wurden. Wie die Nachforschungen ergaben, war die Fahrerin ohne auszusteigen und sich um sich die Schäden zu kümmern, weitergefahren. Die 66-jährige Grevenbrocherin erwartet nun ein Strafverfahren, indessen Folge auch ein Fahrverbot oder der Entzug der Fahrerlaubnis drohen.

Bei einer Verkehrsunfallflucht handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall unmittelbar die Polizei (Notruf 110).

