POL-KR: Kempener Feld-Baackeshof: Pedelec-Fahrer von Auto erfasst - 37-Jähriger schwer verletzt.

Krefeld (ots)

Am Montag (1. November 2021) gegen 6:05 Uhr fuhr eine 43-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Straße Am Schicksbaum stadtauswärts. Der Pedelec-Fahrer fuhr auf der Ortmannsheide in Richtung Am Schicksbaum. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde.

Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

